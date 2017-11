Chapoy y Kaffie critican a Mon Laferte; en redes, la defienden

Ciudad de México

La respuesta que Mon Laferte dio a un reportero durante su conferencia de prensa el pasado 8 de noviembre, levantó críticas por parte de los conductores de Ventaneando, Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Pedro Sola y Atala Sarmiento.

En el avance de su programa del 9 de noviembre, Pati dijo que "Mon Laferte ya se dio a conocer como es, tal cual: una persona irascible, una persona contestona, que llega a insultar a los medios de información cuando le preguntan lo que sea. Yo creo que por eso salió corriendo de Chile y se vino a México. ¿Saldrá corriendo de México y se irá a otro país?".





Ya durante la emisión de su programa, la periodista dio una recomendación a la cantante: "No hagas conferencia de prensa. Mi recomendación es que escojas exactamemte a los periodistas que tú quieres que hablen de tu música, que probablemente no va a tener la popularidad o la relevancia ni el impacto que se necesita para que la gente voltee a verte".

Cabe recordar que en la conferencia de prensa que Mon Laferte concedió para hablar de su disco La Trenza, en su versión Deluxe, un reportero le preguntó cuál es el secreto para tener tantas seguidoras mujeres, pues —consideró el periodista— entre ellas hay mucha competencia y ataques.

"No hay secreto para nada", respondió la chilena. "No me parece que las mujeres se ataquen, como que tu comentario es un poco machista. Creo que tienes que informarte más o a lo mejor quitarte algunos prejuicios porque creo que no está bien formulada tu pregunta".

Ante la insistencia del reportero, Laferte agregó: "Llega un punto en que yo como mujer ya estoy hasta la madre de que me hagan preguntas machistas. Siempre se me va a juzgar más por el hecho de que soy mujer, y me va a costar el doble porque soy mujer".

El tono en las respuestas de la intérprete provocó que Atala Sarmiento señalara que "Mon Laferte pecó de una cosa muy importante que no te puedes permitir, porque demostró que a ella le gana la víscera y no la cabeza".

Pedro Sola agregó que la molestia de la cantante se debió a "una pregunta que ella consideró machista, porque de pronto las mujeres se ponen de mal humor por eso. Ahora hay una palabra: están empoderadas. Y entonces como están empoderadas, ya sienten que todo es en contra de ellas ¡y no!".





HOY

En el programa de Televisa, Hoy, también hubo quien criticó a la chilena, como Alex Kaffie, aunque Natalia Téllez, Andrea Legarreta y Galilea Montijo salieron en su defensa.

Tras presentar en pantalla el momento en que Laferte responde al periodista, Kaffie describió a la cantante como "una mujer engreída muy petulante. Entiendo que es una sociedad machista (pero) le faltó raciocinio".

Sin embargo, Andrea Legarreta señaló que la pregunta del reportero "sí (fue) un comentario machista".

Ante la negativa de Kaffie, Natalia Téllez precisó: "Lo que le molestó a Mon es que acotó el reporteró 'Ya ves que las mujeres siempre se odian, siempre se atacan', y ese tipo de comentario, te lo digo como mujer, sí es muy feo".

Kaffie interrumpió: "Pero es que es cierto, es verdad: las peores enemigas de las mujeres son las mujeres".

"Eso no es cierto. ése es otro comentario machista, me parece", reviró Téllez.







Redes sociales

Usuarios de redes sociales aplaudieron la respuesta que Laferte dio al reportero, al considerar que, efectivamente, él hizo una pregunta machista.





Ojalá Mon Laferte le hubiera aventado una silla al reportero. — Gastón Peligro (@LngSHT) 8 de noviembre de 2017





— ¿Si tanto pelean por igualdad por qué entonces tienen sus vagones del metro exclusivos?

— pic.twitter.com/fwYuHtOOT4 — 🐈☭ (@Evangaylionn) 11 de noviembre de 2017





Ante la pregunta de cuál es el secreto de tener un público femenino cuando, según el reportero, las mujeres se atacan (🤦🏻‍♀️), esta fue la respuesta de la cantante y compositora Mon Laferte: pic.twitter.com/KrDG8nv67P — Elisa AlanísZurutuza (@elisaalanis) 9 de noviembre de 2017







A propósito de la pregunta del reportero y la presunta competencia entre las mujeres, te compartimos este trabajo de la ilustradora Sarah Andersen:





Por qué las amistades femeninas son importantes:

—Hoy me siento fea.

—¿Qué?

—Escucha, eres una diosa.

—Una diosa, sí.

—Eres hermosa y sabia y divertida y cool.

—Hueles a flores.

—Eres tan bonita que podría morir.

—Sí.

—Amo tu cara.

—Nunca dudes de ti misma.

—Nunca.

—Te amamos.

—Soy una diosa...





Una publicación compartida por Sarah Andersen (@sarahandersencomics) el 17 de Oct de 2015 a la(s) 7:31 PDT





Mon Laferte ganó hoy en los MTV Europe Music Awards el premio a la Mejor Artista Latinoamérica Norte.

