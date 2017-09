"Eleven" se presentará en La Mole Comic Con de este año

Ciudad de México

La actriz Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven en la famosa serie Stranger things, será la invitada de honor en La Mole Comic Con, encuentro sobre cómics, fantasía y cultura pop.

La joven participará en sesiones de fotografías y autógrafos que se realizarán el sábado 4 y el domingo 5 de noviembre, además de que ofrecerá dos conferencias en las que contestará las preguntas de sus seguidores.

“Normalmente este tipo de estrellas visitan México solo con el respaldo de alguna distribuidora, plataforma de entretenimiento o canal de televisión, lo que suele limitar la participación del talento a una conferencia o alfombra roja”, indicó el director de La Mole Comic Con, Elías Ortiz.

Por ello, explicó en un comunicado que realizaron la invitación directa a Millie Bobby Brown, con lo que pudieron saltar esa brecha que permitirá que muchas más personas interactúen con ella.

La intérprete de la adolescente con poderes sobrenaturales, ganadora del Saturn Award y el MTV Movie & TV Award, fue también nominada a la mejor actuación en una serie dramática y con sus compañeros de elenco ganó el premio a la mejor actuación de reparto en una serie dramática del Screen Actors Guild Award.

Millie Bobby Brown también ha participado en videos musicales como Find me, de Sigma, y I dare you, de The XX; además debutará en cine en la cinta 'Godzilla: king of monsters', que se encuentra en filmación.

La Mole Comic se realizará del 3 al 5 de noviembre en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center; esta tarde comienza la venta de boletos.

Entre los atractivos de esta convención estará la reunión de los escritores y dibujantes responsables de La muerte de Superman, saga que en noviembre cumplirá 25 años de haber comenzado a ser publicada.









