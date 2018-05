Mike Laure Jr. dará espectacular show para los tapatíos

Guadalajara

El artista Mike Laure Jr., hijo de uno de los más grandes exponentes de la música en México, conocido por crear ritmos sonoros tropicales combinados con la cumbia, el son, el bolero, entre otros que le dieron el sello de originalidad en la industria de la música, acompañado de la agrupación tapatía Blue Boys, ofrecerá un espectáculo para todas las edades el viernes 8 de junio en Guadalajara.

“Vamos a estar en un baile para todas las edades y para todos los gustos, me presentaré con los Blue Boys, ellos son rockeros y yo tropicalero, así es que la mezcla va a estar fabulosa, no es la primera vez que hago algo así, desde hace varios años me gusta llevar la mezcla, ya tengo 34 años trabajando con lo tropical, hasta la fecha pienso que lo estoy haciendo bien porque la gente me sigue buscando. Esta presentación es una Cena-baile-show para que la gente coma, se llene y luego empiecen a bailar para que se les baje y se diviertan mucho”, declaró Mike Laure en entrevista.

El artista, que ha colaborado con agrupaciones como La Sonora Santanera, explica que siempre la ha gustado mezclar su estilo tropical con géneros como rock y twist en honor a su padre, es por eso que le entusiasma tocar grandes éxitos con grupos como los Blue Boys o Los Freddys.

“Tocaremos las canciones más reconocidas y que la gente siempre pide, los éxitos de mi padre como Tiburón, La Rajita de canela, Cerro 39, La Cosecha de mujeres, Mazatlán y muchos otros, mi padre grabó 116 LPs entonces de ahí tenemos para divertirnos mucho ese día. Sé que el público se la pasará muy bien, hay música para todos los gustos y todas las edades”, comentó el cantante.

Además, señala que a pesar del tiempo trascurrido, las nuevas generaciones llegan a reconocer los temas que lo llevaron al estrellato y agradece en especial a sus primeros seguidores, pues son quienes les muestran su música a los jóvenes. Sus próximos planes incluyen un concierto en conjunto con Los Freddys, también en Guadalajara, y seguirá con presentaciones en Tepic, Sonora, Tijuana, y otras partes de la república.

“Desde hace un tiempo he visto en mis presentaciones a muchos jóvenes, ahora tengo la fortuna y la dicha de ver que vienen a mis conciertos, y no solo a los míos también de otros grupos. Yo pienso que otra vez volvió la era de lo tropical al ver que nos sigue mucha juventud y que se saben todas las canciones, que es lo que al principio me pareció más raro, me piden canciones, las cantan, las corean y se la pasan muy bien, ahora ya toda clase de gente me sigue”, expresó Mike Laure Jr.

La cita es el viernes 8 de junio a las 22:00 horas en el Restaurante El Refugio del Fraile, el evento incluye buffet con un costo de 350 pesos.

