Cinta biográfica de Michael Jackson se estrenará este miércoles

Ciudad de México

Con motivo del ciclo 'La semana del pop', el canal de televisión por paga LIFETIME estrenará el miércoles 11 de octubre, a las 20 horas, la cinta biográfica 'Michael Jackson. Buscando Neverland'.

LIFETIME rendirá así un homenaje a la memoria del cantante, bailarín, compositor y productor, en una noche en la que se revelará cómo el exintegrante del grupo familiar “The Jackson 5” fabricó su camino al éxito hasta convertirse en “El rey del pop”.

En una presentación a medios de comunicación se mostró un adelanto del filme, que está basado en el éxito en librerías 'Remember the time: The final days of Michael Jackson', escrito por Bill Whitfield y Javon Beard, quienes fueron guardaespaldas del también coreógrafo, filántropo y empresario.

La cinta muestra los momentos más íntimos de la estrella de pop más exitosa del mundo, sus problemas financieros y su preparación para la gira 'This is it' en los últimos meses de su vida.

Los televidentes no solo disfrutarán de la película, también podrán apreciar los programas especiales 'Más allá de las noticias: Michael Jackson' y 'Michael Jackson: El ícono' que transmitirá el mismo canal.

En ellos se mostrarán imágenes y entrevistas nunca antes vistas a familiares y amigos cercanos, además de que contará la historia del artista, su camino al estrellato, su sueño de ser padre y todo aquello que lo convirtió en “el rey del pop”.













BB