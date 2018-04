Actrices hacen suya 'Lucha es rosa' contra el cáncer

Ciudad de México

Daniela Romo, porque es "sobreviviente de cáncer de mama", y Susana Zabaleta, porque conoció "a través de la experiencia de una amiga (Sandra)" el efecto que produce la muerte de una persona por ese mal; han hecho suya Mi lucha es rosa, la cumbre que encabeza la Fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social para el 22 de mayo en el Auditorio Nacional, con la intención de concientizar al público de la importancia de la prevención y como un tributo a todas las mujeres que han perdido la batalla y han fallecido.

Ambas participarán en el concierto, que será el desenlace de las actividades (conferencias, ponencias y testimoniales) que se llevarán a cabo durante el día; con los cuales "se pretende concientizar a la gente de lo necesario que es la prevención, hacerse una mastografía", porque eso hace la diferencia, coincidieron las participantes Patricia Guerra, Mayte Prida y Rosario Marín, en el panel donde se dieron los detalles de la actividad.

Daniela Romo destacó que se unió a la causa porque la invitó Patricia Guerra, además de que para ella el Seguro Social es muy importante: "Tengo una obligación doble porque sobreviví dos veces, tengo la obligación de tender la mano y ayudar".

Y recalcó la importancia de ser solidario, sobre todo en la actualidad que existe "una enfermedad peor que el cáncer: la indiferencia. Ojalá no seamos indiferentes, ojalá muchas mujeres nos escuchen porque no nada más hay cáncer de mamá, también hay cervicouterino, de testículo, de próstata, todos los seres humanos nos tenemos que tender la mano y ayudarnos los unos a los otros".

Mientras que Zabaleta destacó: "Me sumo a la lucha porque todas tenemos alguien en la vida por quién luchar". Y recordó que ella lo hizo por su amiga, fue una de las muchas que decía "a mí no me va a pasar". Pero tenía el cáncer muy avanzado y murió.

La también actriz destacó que ella más que de la enfermedad habla de lo que ocurre en torno a ella "porque quien se muere se va, pero los que quedan son los que sufren por esa ausencia y por no haberla detectado a tiempo, como ocurrió con Sandra, quien dejó a dos hijos y un marido, y es muy triste no haber podido hacer algo por su vida".

Actualmente 6 mil mujeres mueren al año de cáncer de mama, a pesar de que el 95% de casos supera el mal cuando es detectado en etapa temprana.

De ahí la necesidad de concientizar a las mujeres a través de Mi lucha en rosa, por lo que el lema de la cumbre Mi lucha es "10 mil razones para estar de pie" debido a que 10 mil mujeres levantaron diversos testimoniales para dar a la sociedad los motivos por los que vale la pena hacerse una mastografía, además de que habrá 10 mil participantes el 22 de mayo.

VAGÓN ROSA

La causa específica de la cumbre es el Vagón Rosa, donde junto con la Fucam y Grupo México se donará un ultrasonido para llegar a las comunidades rurales.

