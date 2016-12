Famosos envían su "fuerza" a Carrie Fisher

Ciudad de México

Luego del infarto que sufrió Carrie Fisher mientras se encontraba en un vuelo de Londres a Los Ángeles, colegas como Mark Hamill y Peter Mayhew enviaron sus mejores deseos para la Princesa Leia.

"Como si 2016 no se pudiera poner peor... enviemos todo nuestro amor a Carrie Fisher", escribió Mark Hamill, que da vida en la saga galáctica a Luke Skywalker, hermano del personaje de Fisher.

as if 2016 couldn't get any worse... sending all our love to @carrieffisher — Mark Hamill (@HamillHimself) 23 de diciembre de 2016





Peter Mayhew, quien interpreta a Chewbacca escribió "Mis pensamientos y oraciones para nuestra amiga y la pricesa favorita de todos, Carrie Fisher", escribió en Twitter.

Thoughts and prayers for our friend and everyone's favorite princess right now.. @carrieffisher — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 23 de diciembre de 2016





Actores de otros universos cinematográficos también se unieron a las muestras de amor hacia Fisher. William Shatner, que da vida al Capitán Kirk en Star Trek, escribió: "Le pido a todos parar un momento y enviar buenos pensamientos para Carrie Fisher".

I ask everyone to stop for a moment and send special thoughts to @carrieffisher. — William Shatner (@WilliamShatner) 23 de diciembre de 2016





Diversas celebridades de Hollywood también mostraron su cariño hacia la actriz de 61 años. Aquí te compartimos algunos mensajes.





Christina Applegate: Mucho amor para ti, Carrie Fisher.

So much love being sent to you @carrieffisher — christina applegate (@1capplegate) 23 de diciembre de 2016





E.L. James: 2016, aléjate de Carrie Fisher.

2016, back away from @carrieffisher — E L James (@E_L_James) 23 de diciembre de 2016





Gwendoline Christie: El mundo entero te está enviando mucho amor, te está mandando la fuerza más poderosa de los universos.

@carrieffisher The whole world is sending you so much love! Sending you the universes most powerful Force XXXXX❤❤❤ — Gwendoline Christie (@lovegwendoline) 23 de diciembre de 2016





Josh Gad: No. No. No. Rezando por Carrie Fisher.









ehh