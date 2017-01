La periodista de Fox News Megyn Kelly irá a NBC News

México

Una de las periodistas estrellas de la cadena Fox News Megyn Kelly renunció y ahora se incorporará a la cadena NBC News.

"Hace más de 12 años comencé una carrera en Fox News en un trabajo que cambiaría mi vida. Ahora, decidí acabar mi tiempo en FNC, increíblemente enriquecida por las experiencias que tuve", dijo en un video que compartió en Twitter.

Thank you for watching. With love... pic.twitter.com/0MjyVl6vAe — Megyn Kelly (@megynkelly) 4 de enero de 2017

TE RECOMENDAMOS: Famosos piden hacer frente a Donald Trump

La presentadora adelantó que ahora estará en NBC New.

"Estoy encantada de unirme a la familia de NBC News y abordar un nuevo reto".

Kelly ganó popularidad por las 'preguntas difíciles' que le hizo a Donald Trump durante el primer debate entre los precandidatos del Partido Republicano hace unos meses.

"Usted ha llamado a las mujeres que no le gustan cerdas gordas, perras y guarras ¿Le suena al temperamento de un hombre que deberíamos elegir como presidente?".

El ahora presidente electo de Estados Unidos Donald Trump respondió en ese entonces:

"Lo que he dicho es lo que he dicho, y sinceramente, Megyn, lo siento si te molesta. He sido muy amable contigo aunque podría no haberlo sido por la manera en la que me has tratado. Pero yo no te haría eso".

Después calificó al programa de Megyn Kelly de sobrevalorado y dijo que ella estaba enferma.

Everybody should boycott the @megynkelly show. Never worth watching. Always a hit on Trump! She is sick, & the most overrated person on tv. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de marzo de 2016

DAPR