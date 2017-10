Escritor de "La familia P.Luche" realizará gira con Mauricio Castillo y Van Rankin

Ciudad de México

El comediante Jurgan Jacobo y los actores Mauricio Castillo y Jorge “El Burro” Van Rankin iniciarán, el 3 de noviembre en Querétaro, una gira nacional con “Ando monologando”, en presentaciones de tipo stand up.

TE RECOMENDAMOS: Woody Allen siente "tristeza" por caso de Harvey Weinstein.

“Al final de cuentas, todo mundo se quiere subir a este mundo del stand up, esta comedia que es mucho más moderna. Entonces ahora con mis amigos, con quienes hice el programa “Que madre tan padre”, donde yo escribí y ellos actuaron, vamos a hacer esta gira en la que yo presentaré mucho material nuevo”, explicó Jurgan.

“La gente que ya me vio ya sabe que es garantía”, añadió el comediante mediante un comunicado, en el que detalló que para enero y febrero ya tienen agendadas presentaciones en Saltillo, Torreón y Durango, entre otras ciudades.

Jacobo desestimó los llamados “discursos de humor inteligente”, a los que consideró pretenciosos, pues “la comedia se hace para divertir, no para ofender” y su resultado debe ser la risa.

“Sabemos de casos de gente que ofende, yo no ofendo a nadie, a lo mejor hago comedia crítica, pero siempre pensando en divertir y eso me funciona porque puedo estar en muchos ámbitos en muchos medios”, añadió.

El también escritor de más de 20 programas de televisión, como “La familia P. Luche” y “La CQ”, además de cinco obras de teatro y ocho espectáculos de comedia para otros artistas, insistió que el único humor que existe es el que hace reír.

“Estoy trabajando con el productor André Barren en dos proyectos que ojalá entren el próximo año. Estoy muy contento de que haya regresado la barra de comedia a Televisa, deseo que le vaya muy bien y que se quede”, dijo al respecto.

“Me gusta escribir comedia y sobre todo en varios medios, pues una cosa es escribir para Televisa, otra cosa es escribir "La neta de la nota" para las redes (noticiario que presenta cada miércoles en Facebook) y otra hacer mi stand up. Todo es comedia, pero son diferentes tonos y eso me gusta porque me hace más eficiente a la hora de hacer comedia”, precisó.

En cuanto a “La neta de la nota” mencionó que “nos ha resultado muy bien y ahora estoy en pláticas con una televisora, que no es Televisa, para ver si este informativo de chacota pura puede transmitirse por este medio”, abundó.

Jacobo reiteró que no hay división alguna entre humor inteligente y vulgar, además de que hacer reír al público requiere no solo diversión, sino también respeto, filosofía que le ha permitido tener proyectos constantes en redes, presentaciones nocturnas y televisión.













BB