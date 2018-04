Mauricio Ochmann explica por qué deja de ser 'El Chema'

Ciudad de México

Luego de darse a conocer que Mauricio Ochmann no daría más a su personaje "El Chema", el actor explicó las razones de su decisión.

El actor compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde aclaró "antes de que se hagan suposiciones y chismes" las razones de su decisión.

"Me parece que el público que me siguió con este personaje durante casi 5 años, merece una explicación clara de mi parte y no rumores.

La única realidad es que el personaje tuvo un gran éxito y sé que lo lógico sería sacarle todo el jugo, pero me movió profundamente darme cuenta de la cantidad de niños y niñas de TODAS las edades que se acercaban a felicitarme por ser fans del personaje y decirme que lo admiraban", explicó al inicio de su mensaje.

El actor aclaró que si los padres no son responsables por el contenido que consumen sus hijos, en él está esa responsabilidad.

"Estos programas definitivamente NO son para niños qué tal vez todavía no puedan distinguir entre la ficción y la realidad".

Por último aclaró que este género televiso ya está muy explotado y que se enfocará en otros proyectos.

"Ya vendrán muchos proyectos más en el futuro con nuevos personajes y nuevas historias, historias que hablen de otras cosas. Por ahora creo que el género ha sido ya muy explotado. Gracias de corazón".

Aquí te dejamos la imagen.



DAPR