'Matilda' pide no sexualizar a 'Eleven'

La protagonista de Matilda, Mara Wilson, hizo un llamado a no sexualizar a Millie Bobby Brown, la pequeña actriz de 13 años que saltó a la fama mundial gracias a su personaje de Eleven en la serie Stranger Things, que produce Netflix.

Wilson hizo la petición, luego de que el ex ejecutivo de la NBC, Mike Sington, compartió en Twitter un par de fotos de Millie en la premier de la serie y las acompañó con el pie: "Millie Bobby Brown creció frente a nuestros ojos. (¡Tiene 13!)".

"Vete a la mierda", le respondió Wilson en la red social. En un artículo de opinión para la revista Elle, la actriz de ahora 30 años, señaló: "Me sentí enferma, después me sentí furiosa. Una niña de 13 años no ha crecido todavía. E incluso aunque ella fuera lo que nosotros consideramos adulto, eso no es noticia".

Millie Bobby Brown just grew up in front of our eyes. (She’s 13!) #StrangersThings2pic.twitter.com/5NanY9q2oq — Mike Sington (@MikeSington) 27 de octubre de 2017

Knock it the fuck off https://t.co/RioSMWojlw — Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) 5 de noviembre de 2017





En el texto, Wilson aseguró que ella también fue sexualizada por sus fans cuando aún era muy pequeña; dijo que recibió cartas inapropiadas por parte de hombres y que llegó a ver que, por medio de photoshop, su rostro era superpuesto en imágenes de pornografía infantil.

"Lo que realmente está en juego aquí es la inclinación pública espeluznante e inapropiada para sexualizar a las jóvenes en los medios", escribió Wilson. "No necesitamos perpetuar la cultura de deshumanización que Hollywood ha permitido".

Por su parte, Mike Sington publicó un comunicado casi dos semanas después de lanzar su polémico tuit.

"En retrospectiva, puedo ver cómo algunos pudieron interpretar los comentarios sobre la apariencia adulta de un niño como algo que contribuye a la objetivación o incluso a la sexualización de un menor, y agradezco a aquellos que trajeron esto a mi atención. Esa nunca fue mi intención, y lamento sinceramente si alguien lo pensó", escribió en su mensaje.





El éxito de la serie Stranger Things ha logrado que sus protagonistas, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp, acaparen la atención de audiencias de todo el mundo.

Dentro de las posibilidades de su edad, Bobby Brown reconoce los peligros que la industria puede representar para una niña de 13 años, por lo que no desea vivir en Los Ángeles. "Se vive muy rápido ahí", ha dicho, por lo que vive con sus padres y sus tres hermanos en Orlando, Florida.

Además de disfrutar de su personaje en la serie, a Bobby Brown le encanta ser modelo: es rostro de Converse, forma parte de la campaña que Calvin Klein lanzó en enero y firmó con la agencia IMG.

Sin embargo, señala que tiene cuidado con las sesiones de fotos. "Me piden que me ponga tops cortitos y les digo que no, que recién voy a posar así a los 18".

Millie Bobby Brown es Eleven

Nació el 19 de febrero de 2004; tiene 13 años.





