Marvel rinde tributo a Joan, esposa de Stan Lee

Ciudad de México

Joan Lee, esposa del reconocido creador de superhéroes, Stan Lee, falleció el pasado 6 de julio y la compañía Marvel le rindió tributo con un video.

En dicho clip, que es un extracto recuperado de una entrevista entre Stan Lee y el director creativo de Marvel, Joe Quesada, Lee recordó cómo fue que conoció a su esposa.

TE RECOMENDAMOS: Murió Joan Lee, esposa de Stan Lee

"Después de regresar de la guerra, estaba pensando en casarme, estaba cansado de vivir con sargentos, quería vivir con una chica".

"Así que comencé a buscar a una mujer, a esa chica ideal, así que alguien me dijo que había una gran chica trabajando en una agencia de modelos y que tenía que ir a conocerla", menciona en parte de la entrevista el dibujante.

Él continúo con su historia y mencionó que "fui a la agencia de modelos, entré y en la recepción tuve una visión, ella me preguntó 'le puedo ayudar en algo' con una voz que parecía música, algo indescriptible y una cara que no podías creer, y yo solo contesté 'te amo'", relató ante las risas del público y explicó que no era esa chica a la que iba a buscar en un principio.

El resto de la entrevista relata cómo fue que también su compañera de vida lo animó a continuar su trabajo en la editorial creadora de personajes como los X-men, Capitán América, entre muchos otros.

Aquí te dejamos el video.



DAPR