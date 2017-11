Señalan a Mark Schwahn de acoso sexual a 18 mujeres

Mark Schwahn, creador de la serie One Tree Hill, fue denunciado de acoso sexual por 18 mujeres del elenco y miembros del equipo que trabajaron en el drama televisivo, incluidas las estrellas Sophia Bush y Hilarie Burton.

Variety publicó una carta en la que las mujeres apoyaron a la escritora Audrey Wauchope quien denunció, en una serie de tuits, a Schwahn.

La escritora publicó lo siguiente: "Me siento furiosa y triste y todo lo demás, por las mujeres que se han sentado en ese sillón a lado de ese hombre. Y estoy furiosa y triste y todo lo demás, años más tarde, no me siento segura de poder hacer algo real sobre esto y que parece estar sucediendo en toda esta ciudad"

I'm furious and sad and everything else for the women who have sat on that couch next to that man. And I'm furious and sad and everything else that years later I don't feel safe to be able to do anything real about this and that it seems to be happening all over this town.