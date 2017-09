Mark Hamill vendrá a México para promocionar Star Wars

Fans de Star Wars están de fiesta ya que Mark Hamill acaba de confirmar que México formará parte de la gira de promoción de Star Wars: The Last Jedi.

En Twitter, una fan le preguntó: "¿qué partes de México serán honradas por su presencia?", y el actor quien da vida a Luke Skywalker respondió un rato después.

"Ciudad de México es una parada en la gira #TheLastJedi y estoy deseando que llegue. (Me encanta la comida mexicana así que ya comienzo a ponerme hambriento)".

