Diferencia entre salarios de Walhberg y Williams genera polémica.

Ciudad de México

Tras el despido de Kevin Spacey por las acusaciones de acoso sexual, la cinta Todo el dinero del mundo volvió a estar en polémica, pero esta vez por la diferencia salarial entre Mark Wahlberg y Michelle Williams.

De acuerdo con el portal USA Today, Wahlberg negoció cobrar 1.5 millones de dólares por volver a filmar dichas escenas mientras que su compañera de reparto, Michelle Williams cobró menos de mil dólares.

Todos los actores volverían a grabar las escenas gratis a excepción de Christopher Plummer, quien sí cobró por sustituir a Kevin Spacey.

Actualmente, Wahlberg y Williams están representados por la misma agencia, William Morris Endeavor. Los actores pagan a un equipo de agentes, gerentes y abogados un promedio del 10% de sus salarios para responder por ellos.

Ante la noticia, diversas personalidades del medio mostraron su inconformidad en redes sociales.

Jessica Chastin, protagonista de Apuesta maestra, escribió en su cuenta de Twitter:

"Por favor, vayan a ver la interpretación de Michelle en 'Todo el dinero del mundo'. Es una actriz brillante, nominada al Oscar y ganadora del Globo de Oro. Lleva veinte años en la industria. Merece más que el 1% del salario de su compañero de reparto."



Please go see Michelle's performance in All The Money in The World. She's a brilliant Oscar nominated Golden Globe winning actress. She has been in the industry for 20 yrs. She deserves more than 1% of her male costar' s salary. https://t.co/HIniew6lf7 — Jessica Chastain (@jes_chastain) 10 de enero de 2018

Por su parte, Mia Farrow mostró su desconecto en redes sociales.

“Escandalosamente injusto, pero siempre fue así. Nunca me pagaron ni siquiera una cuarta parte de lo que recibió el protagonista masculino: Wahlberg recibió $ 1.5 millones por el reintegro de ‘Todo el dinero’, Williams recibió menos de $ 1,000".

Outrageously unfair- but it’s always been like this. I was never, ever paid even a quarter of what the male lead received: Wahlberg got $1.5M for 'All the Money' reshoot, Williams paid less than $1,000 https://t.co/LrOjrHVjcp — Mia Farrow (@MiaFarrow) 10 de enero de 2018

Melissa Silverstein, fundadora de Women and Hollywood, que tiene por objetivo fomenter la igualdad en la industria de Hollywood escribió que “el día después de la exhibición de la energía femenina en la #goldenglobes, me enteré que había una enorme pay gap entre Michelle Williams y Mark Wahlberg por todo el dinero en el plano mundial. ¿Piensan que esto no salga a la luz? Inaceptable. #TimesUp".

On the day after display of female power at the #goldenglobes, I learned that there was an egregious pay gap between Michelle Williams and Mark Wahlberg for the All the Money in the World reshoot. Did they think this wouldn't come out? Unacceptable #TimesUp — Melissa Silverstein (@melsil) 9 de enero de 2018

DAPR