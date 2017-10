El acoso sexual se ha dado toda la vida en el cine: Verdú

Madrid

Maribel Verdú aseguró, en referencia a la oleada de denuncias de acoso sexual en Hollywood y la aparición de algunos casos en España, que es "algo que se ha dado toda la vida, en el cine y fuera de él".

La ganadora de dos Goya a mejor actriz, por Blancanieves y Siete mesas de billar francés, hizo estas declaraciones durante una pausa del rodaje en Madrid de Ola de crímenes, una comedia negra de acción dirigida por Gracia Querejeta, su cuarto largometraje juntas.

Querejeta, por su parte, añadió que "lo más tremendo" sobre los abusos es "el terror" que se produce en torno a la denuncia. "A menudo es algo conocido en el entorno de la víctima, pero por miedo al despido o a otras represalias, te callas", señaló.

El escándalo sobre el acoso sexual en Hollywood estalló a principios de octubre cuando el diario The New York Times y la revista The New Yorker destaparon el historial de acoso relacionado con el oscarizado productor Harvey Weinstein, cofundador junto a su hermano Bob de Miramax y The Weinstein Company.

Las denuncias públicas comenzaron a multiplicarse y llegaron a superar la cuarentena, incluyendo a famosas actrices como Angelina Jolie o Lupita Nyong'o.

Además, aparecieron nuevas acusaciones de acoso contra el director de cine y escritor estadunidense James Toback o el jefe de Amazon Studios, Roy Price.

En España en los últimos días varias actrices y directoras han alzado su voz contra el acoso sexual en el cine.

Leticia Dolera publicó un artículo en un diario digital en el que desveló el acoso sufrido por parte de un director a comienzos de su carrera, con 18 años, y actrices como Aitana Sánchez Gijón, Carla Hidalgo o Maru Valdivieso relataron sus experiencias en una revista.

Y la presidenta de la Academia de Cine español y ganadora de un Oscar como diseñadora de vestuario, Yvonne Blake, desveló que un productor la violó cuando tenía 24 años.

"Fue una experiencia muy indeseada y muy horrible. Además él era una persona famosa y yo tenía miedo, no podía decir nada a nadie", relató en una entrevista con un medio local.





