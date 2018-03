Rinden tributo a Maribel Verdú en Festival de Cine de Cartagena

Cartagena

La española Maribel Verdú, la actriz más nominada en la historia de los Premios Goya, fue homenajeada en la edición 58 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), informaron hoy los organizadores.

El "Tributo a Maribel Verdú" se llevó a cabo en la noche de este viernes en el Teatro Adolfo Mejía de la caribeña ciudad, que se convirtió "en el escenario de un cuento de hadas" para recibir a la madrileña y "a su Blancanieves", indicó el Ficci en Twitter.

Como parte del tributo, Verdú, que vistió un traje largo y rojo y estuvo visiblemente emocionada, recibió una estatuilla de las directivas del festival, que proyectaron un vídeo con algunas de las más célebres imágenes de los filmes de la actriz.

En la velada, la española besó la estatuilla y aprovechó para agradecerle al Ficci el "haber podido conocer a Cartagena" gracias a las "dos veces" que ha asistido al evento.

"Tenía algo pensado pero me lo habéis desestructurado todo, así que voy a resetear. Gracias. Aparte del premio, que me lo quiero llevar a mi casa, quiero este vídeo y quiero a este público conmigo todo el rato para llevaros a casa. Creo que voy a dejar de hablar porque o sino me voy a poner a llorar", agregó.

Este año España es el país invitado al encuentro cinematográfico y como parte del tributo a Verdú y a su vida dedicada al séptimo arte, que la hecho merecedora de dos premios Goya y un palmarés que supera las 80 películas, los asistentes podrán ver varios de sus filmes.

De este modo, serán exhibidos "Amantes" (España 1991), "La buena estrella" (España 1997), "Y tu mamá también" (México 2001), "El laberinto del fauno" (España y México 2006) y "Blancanieves" (España 2012), que le mereció uno de sus Goya por mejor actriz principal.

El otro Goya que también fue por mejor actriz principal, Verdú lo obtuvo en 2008 por su participación en "Siete mesas de billar francés" que, sin embargo, no será proyectado en el Ficci.

Para este sábado el Ficci ha programado un encuentro entre el público y Maribel Verdú en el que hablará sobre su trayectoria artística.

"Sensual, sumisa, perversa, glamurosa, vulgar, sirvienta, noble, plebeya, con más de cincuenta películas sobre sus espaldas, la hemos visto de casi todas las maneras imaginables. Es su magia, la que revela nuevamente en su última actuación en Abracadabra", indicaron los organizadores sobre la actriz al promocionar la cita de esta tarde.

Por su parte, el embajador de España en Colombia, Pablo Gómez de Olea, sostuvo anoche que "es un orgullo tener a Maribel Verdú en el evento, por sus más de 60 películas y dos premios Goya".

Además, complementó, "los que amamos el cine no lo hubiéramos podido hacer sin tu aportación. Todos los españoles te llevamos muy dentro del corazón".









