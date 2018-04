Recuerdan con serenata y "doodle" a María Félix

México

Con una emotiva serenata interpretada por el mariachi Monumental Real Azteca en su tumba en el Panteón Francés y con la inauguración de la sala La Generala en el Museo Salón la Doña, fans de María Félix demostraron ayer su cariño a la diva a 104 años de su natalicio y 16 de su muerte.

A las 11 horas, un grupo de admiradores de entre 20 y 30 personas, encabezado por Alejandro Martínez, presidente del Club de fans de la diva del cine y dueño del Museo Salón La Doña, se reunió alrededor de la tumba de la actriz; ahí el mariachi interpretó “Las mañanitas”, “María bonita”, “La Malagueña” y “Llorona”, entre otros temas. Canto al que se sumaron los fieles admiradores de la actriz, que rodeaban su capilla.

La celebración se realizó alrededor de la tumba que lucía limpia y adornada con flores de colores y un retrato de la sonorense, que por momentos “robaba” la admiración de algunos de los curiosos que se acercaron a averiguar el motivo de la reunión; donde también se llevó a cabo una misa al mediodía.

Más tarde, a las 15 horas, los mismos fans se trasladaron a la estatua de María Félix, ubicada en la Glorieta María Bonita en la colonia Moctezuma, donde a las 15:45 arribó Eric del Castillo, quien agradeció la invitación y manifestó su respeto y admiración por la actriz, con quien compartió créditos en la película La generala (1970).

“Estoy muy contento celebrando sus 104 años que hubiera tenido, si la señora aún viviera, y a 16 años de su fallecimiento. Me siento muy honrado de que me inviten como padrino; para mí fue una gran mujer, lo de buena actriz o no, eso le corresponde al público, también fue una excelente compañera y hermosa; yo le buscaba las manos, la cara… para encontrarle algún defecto y nada”, dijo en entrevista Del Castillo.

Eric, quien asistió acompañado de su esposa Kate Trillo y su hija Verónica, dijo que tiene recuerdos muy “bonitos” de la filmación de La generala y narró cómo fue su primer encuentro con ella.

“Era yo funcionario de la ANDA; me eligieron presidente del comité de elecciones y la señora vino a votar; causó un alboroto a su llegada, todos muy nerviosos e impresionados con verla entrar”, recordó.

Platicó que lo que más le impactó fueron las palabras que la actriz le dirigió; las cuales fueron inesperadas y emocionantes: ‘Óigame, don Eric ¿cuándo me va a hacer el honor de trabajar conmigo?’. Y yo me quedé impresionado y le dije que el honor era mío, y todos me dijeron que qué suertudo. Luego pasó el tiempo, estaba en Ecuador, cuando me dieron la noticia de que me reportara a Clasa Films, porque la Doña quería trabajar conmigo”.

El actor, quien cortó el listón en la inauguración de la sala La generala, recordó a Ignacio López Tarso, Carlos Bracho y Evangelina Elizondo, quienes también actuaron en la película dirigida por Juan Ibáñez.

“Les pido un aplauso por esos grandes artistas”.

Del Castillo y su familia convivieron con los fans en la cita, donde el dueño y presidente del club de fans Alejandro Martínez ofreció una comida para 200 integrantes del club de fans.

Viste con elegancia a Google

El cabello ondulado y mirada segura enmarcados por sus delicadas manos son el centro del doodle que se plasma en un estilo minimalista, al blanco y negro, con un destello dorado; en el diseño que Paulette Jo, artista mexicana, creó para Google.

“Quise plasmarla como si fuera una modelo de revista, como las actrices del cine en blanco y negro, quería darle un enfoque elegante”, dijo la creativa a ¡hey!, al responder desde Jalisco una llamada con enlace a las oficinas de Google.

“Lo que más me gustó del proceso fue investigar sobre su vida”, señaló Paulette entusiasmada, “así la pieza tiene un significado; por ejemplo, investigué qué tipo de corte de cabello usaba, su maquillaje, porque usaba pestañas que le hacían parecer un poquito más grande sus ojos”, destacó respecto a su trabajo.

(Libertad Ampudia/México)

El homenaje

El museo salón La Doña fue fundado en 2002, tras la muerte de la actriz; alberga alrededor de 4 mil fotos, indumentaria, joyas y accesorios pertenecientes a María Félix.

La colección fue comprada por el fan Alejandro Martínez, quien renta el salón para fiestas y eventos; y aseguró utiliza ese ingreso para nutrir su acervo.

El museo ha sido visitado por Carlos Monsiváis, Lucía Méndez y Wanda Seux.