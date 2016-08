Marc Anthony rompe en llanto al cantar "Abrázame muy fuerte"

México

Marc Anthony, quien cantó a dueto con Juan Gabriel el tema "Yo te recuerdo" en Los Dúo Volúmen 2, rindió un homenaje al fallecido Divo de Juárez, al intrerpretar "Abrázame muy fuerte" en su concierto de hoy en el Radio City Music Hall, en Nueva York.

Sin embargo, el puertorriqueño no pudo evitar romper en llanto, momento que fue capturado por diferentes asistentes al show con videos que ya circulan en redes sociales.

"Una noche dedicada a mi querido hermano @soyjuangabriel se nos escapó un ángel más... Cuídanos desde donde estás", escribió Anthony en Instagram al finalizar su show.

Previo a su presentación, Anthony dijo a Carlos Loret de Mola, para Televisa, lo que Juanga significó en su vida.

"Me doy cuenta cada día lo que él tuvo que ver con quien soy como artista. Su gusto, su sensibilidad, interpretación y pasión. Me crié con la música de él y jamás en la vida hubiera pensado que grabaría en español... Una amiga mía me puso la canción 'Hasta que te conocí' cuando iba con ella en el carro y de ahí cambió mi vida para siempre. En ese momento decidí que tenía que grabar en español", dijo Anthony.

Anthony admiraba a Juan Gabriel, en 2010 lanzó el disco Íconos, en el que rindió tibuto a grandes compositores, entre ellos el cantante mexicano con el tema "Ya lo sé que tú te vas".













Verte así con tanto dolor... 💔 se me parte el alma @marcanthony cuanto sentimientos cantas, y seguís y le dedicas este gran show a un grande @juangabrieloficial @cmnevents #MarcAnthony #NewYork

Un vídeo publicado por Karu Ruarte (@karuelisabet)

Una noche dedicada a mi querido hermano @soyjuangabriel se nos escapó un ángel más... Cuidanos desde donde estas

Una foto publicada por Marc Anthony (@marcanthony)