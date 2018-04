Makenna trae a los tapatíos su nuevo sencillo

Guadalajara

La banda mexicana independiente Makenna, conformada hace cuatro por el nominado al Latin Grammy BrunOG y sus dos hermanas Nina y Maya, regresa a la escena musical con su nuevo sencillo “El mejor ejemplo”, que habla de encontrar el camino en tu vida. La banda se presentará este viernes a las 21:00 horas en el recinto Bombilla 630, en el centro histórico de Guadalajara.

“Este sencillo habla de aceptarse como uno es y de que la vida a lo mejor no siempre resulta como tú lo quieres, puede haber personas que dicen que no puedes lograr, que no tienes talento o que tienes que seguir un camino predeterminado, pero nosotros en la canción decimos: está bien si no tienes camino, está bien si experimentas, está bien si te arriesgas y lo haces, así es como puedes lograr muchas cosas”, señaló Nina.

La agrupación declaró que su disco, que será lanzado en unos meses, tiene una propuesta musical muy variada, con letras cuentan todo tipo de historias y experiencias con la idea de que mucha gente se identifique con ellas, sin importar, además, su edad.

“A nosotros nos gusta expresar cómo nos sentimos y cómo vemos la vida, entonces el disco es muy ecléctico a nivel de géneros, tenemos canciones pop combinados con R&B, un poco de trap, tenemos también un poco de reggaetón, house, boleros, baladas, no deja de tener la parte urbana ni la base que es pop. No nos gusta encasillarnos en un género”, comentó Maya.

Los tres hermanos han compartido el mismo sueño por años y a pesar de los retos y los conflictos que se presentan al tener ideas diferentes han encontrado la manera de resolverlo y proyectarlo con un buen resultado en su música destacando los estilos de cada uno: “A pesar de que tenemos este mismo sueño, tenemos diferentes ideas y al juntar eso crea este resultado híbrido de géneros. Yo soy el urbano, Maya es la parte más sentimental y Nina es la parte ruda y fuerte, entonces a nivel creativo nos complementamos”, expresó Bruno.

La banda busca fomentar que se apoye más el talento mexicano, ya que creen que la gente debería estar más abierta a escuchar música que viene de su propio país y aprender que no hay barreras en los géneros. Además explicaron que en la búsqueda de un nombre que los identificara encontraron la palabra Makenna que viene de una lengua africana que significa felicidad, y es eso lo que les ha traído su más reciente material.

