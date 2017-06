Asaltan a Luisito Comunica en Venezuela.

Ciudad de México

El famoso youtuber mexicano Luisito Comunica compartió un video en el que narró cómo fue asaltado en Caracas, Venezuela.

“Iba caminando por las calles de Venezuela, ya había grabado cosas ahí y la gente me decía 'oye chamo, guarda las cosas que te las van a robar' y yo obviamente no hice caso porque es a lo que me dedico”.

“Bueno, yo seguí y vi un puesto de chichas (parecido al raspado), entonces en ese momento, de la nada, alguien me agarra de una manera agresiva, me paralizo y ellos solitos empezaron a meter la manos en mis bolsas”, relató el youtuber en su video.

Luisito Comunica explicó que decidió entregar su celular y su cartera para no tener problemas aunque al no verles armas de fuego “decidí perseguirlos por instinto y pedirles mi licencia de conducir” y evitar tener que hacer un tedioso trámite para volver a tenerla.

Después de contar su historia, decidió entrevistar a la gente local y les preguntó que qué tan común eran los asaltos en el centro de Caracas, Venezuela.

Las personas, jóvenes en su mayoría, respondieron que era sumamente común. Explicaron que normalmente llegaban en motonetas y “te quitaban todo”.

Incluso una de las entrevistadas le contestó que “es sumamente normal” que eso ocurriera y le aconsejó tener “cuidado” con la cámara que estaba usando en ese momento para grabar las entrevistas.

En menos de 24 horas, el video es el número uno en tendencias de México. Aquí te lo compartimos.

