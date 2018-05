Luis Miguel sí "metió" un coche al mar, según 'El Burro'

Ciudad de México

A muchos les pareció que el quinto capítulo de la serie de Luis Miguel ha sido el más ficcionado; sin embargo, el accidente en coche que se muestra en la serie sí ocurrió en la realidad, o al menos eso relató El Burro Van Rankin, quien fue uno de los grandes amigos de juventud del cantante.

En una entrevista concedida a Esteban Arce en 2013, El Burro aceptó que, efectivamente, Luis Miguel "metió" un coche al mar.

"¿Es cierto que una vez con Luis Miguel metiste un coche al mar?", le preguntó Arce a Van Rankin en el programa D'ComentArce, de TDN.

TE RECOMENDAMOS: La polémica escena de sexo oral en 'Luis Miguel: la serie'

"Sí, en la casa de Miguel Alemán Magnani. Bueno, yo no fui; iba manejando él", respondió El Burro.

"Era la casa de Miguel Alemán, que entrabas, bajabas una pendiente ahí con piedras, estaba donde meten la lancha; brincó, pum, al mar lo metió", agregó.

Sin embargo, Van Rankin no entró en detalles que permitan confirmar que dicha anécdota sea exactamente la misma que se retrató en la serie, en la que incluso una fan, de nombre Fabiola, resulta afectada en el accidente.





>>Accidente con Thalía

Por otra parte, El Burro contó a Esteban Arce que en una ocasión Luis Miguel chocó un coche mientras viajaba acompañado de Thalía.

"Un día Luis Miguel me habló y me dijo 'Oye, hay una actriz guapísima, Thalía, ¿me la presentas?'", narró Van Rankin.

"Pasé por ella y nos fuimos a cenar a un buen lugar en el sur", continuó El Burro. "Iba yo en mi coche, iba con Thalía y llegamos a casa de Luis Miguel y él nada tonto dijo 'Que se venga conmigo, ¿no?'".

TE RECOMENDAMOS: El error en el quinto capítulo de 'Luis Miguel: la serie'

De acuerdo con el amigo de Luis Miguel, Thalía se subió al coche de El Sol, mientras que él se tuvo que ir en su auto con el chofer de LuisMi.

"Y ahí veníamos en Las Flores, y le dije (al chofer) 'Aquí vivía mi ex novia' y de repente hay un tope, me amarro, freno el tope y este güey (Luis Miguel), no sé que venía haciendo y se me estrella en la parte de atrás", contó.

"Salen las bolsas de aire. Y Thalía llorando con sangre en la nariz del trancazo y este cuate (Luis Miguel) alivianándola", apuntó.

Aquí te dejamos el video en el que El Burro le contó estas anécdotas a Esteban Arce.







ehh