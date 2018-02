El día que Lucía Méndez 'hirió el ego' de Madonna

Ciudad de México

Lucía Méndez le aseguró a Adela Micha que su altercado con Madonna fue verídico.

"Te lo juro que sí, nadie me lo creyó y todo el mundo se burló, hicieron memes, y me chingaron hasta que se cansaron", le dijo la cantante a la periodista para su plataforma online La Saga.

Luego de dar a conocer en noviembre de 2016 que Madonna se enojó con ella cuando no quiso ponerse de pie durante un concierto en Miami, Lucía Méndez dio detalles sobre este incidente.

"Fui con mi ex marido, el cubano, a verla", recordó la cantante mexicana. "Traía la rodilla lastimada por el spinning, que no calenté bien y entonces la traía un poco inflamada; no quería ir al concierto porque me sentía mal".

Sin embargo, la diva mexicana dijo que su ex marido le insistió para ir. "Nos sentamos y de pronto todo mundo se para porque Madonna salió a cantar", continuó su relato Lucía.

"A ella le molestaba que yo estuviera sentada junto con mi marido. 'Soy Madonna, cómo te atreves a hacer esto'", ironizó la estrella de telenovelas.

De acuerdo con la intérprete, llegó "uno de seguridad y me dice 'You have to stand up' (Tienes que ponerte de pie)".

Ante la insistencia del elemento de seguridad, recordó, la mexicana se vio forzada a advertir que llamaría a su abogado.

Según el relato de Lucía, Madonna "volteó con los de seguridad y les decía por qué no nos parábamos. Y dije pues menos me paro, desgraciada; no me voy a parar".

Sin embargo, "llegó un momento en que desesperé a Madonna. Soy artista también, de alguna forma no me apantalló, aunque sea Madonna", enfatizó la mexicana, quien además calificó de "juego psicológico" su conflicto con la Reina del Pop.

"Sentada me le quedaba viendo y luego hablaba con mi ex marido, para que más se enojara todavía. Fue un juego psicológico el que le hice a su ego", consideró.

Las cosas subieron de tono cuando "llegó un momento en que (Madonna) volteó y me hizo 'Fuck you'".

Pero la protagonista de Colorina no se quedó con los brazos cruzados. "En una de las veces que volteó le hice 'Fuck you' y entonces ahí sí ya se dio la vuelta, ya no me volteó a ver, la gente de su equipo viéndome con odio jarocho impresionante y no me paré en todo el concierto", recordó.

Lucía Méndez agregó que si su pierna no hubiera estado inflamada, tal vez se habría puesto de pie, porque "tampoco soy tan fanática de Madonna".

Por último, la cantante dijo que, entre Madonna y Cher, prefiere a Cher.

