Lucía Méndez tuvo una relación con 'El Sol' cuando él era menor de edad

Luis Miguel, todo se ha dicho y aún falta mucho por decir y más con la serie original de Netflix con la que cada semana nos enteramos de algún detalle del cantante; hoy Lucía Méndez aseguró que tuvo una relación él cuando 'El Sol' tenía ¡17 años!.

Durante el programa Primera mano de Imagen Televisión, la actriz reveló que sostuvo una relación con Luis Miguel cuando él contaba con 17 años y ella 30.

"Resulta que tenía 17 años y a mí me dijo que tenía 20, casi me muero, casi me da un ataque; te lo juro, en serio, pero mira yo estaba en un momento también físico muy impactante.

Con todo mi respeto y humildad lo digo, eran mis 30 años, en mi mejor momento profesional y cuando lo conocí realmente nos impactamos", sostuvo Lucía.

También explicó que el cantante no perdió su virginidad con ella y que a su corta edad, ya había tenido varias relaciones. Admitió que pudo haberse metido en problemas legales porque la actriz no sabía que Luis Miguel era menor de edad.

Agregó que no firmó ningún contrato de confidencialidad que le hubiera prohibido hablar con los medios de comunicación sobre su relación.

