Luces de Navidad brillan al ritmo de Selena Quintanilla.

Ciudad de México

La música de Selena aún vive en el corazón de muchos honares, como el de la familia Hinojosa, en Boerne, Texas, que realizó un espectáculo con luces navideñas, sicronizadas al ritmo de Bidi Bidi Bom Bom.

"Fans de Selena: ¡disfruten! Pasen a vernos y a tomar un chocolate caliente este fin de semana. Estamos en Boerne, en Kendall Creek Estates. ¡Feliz Navidad!", es el mensaje que acompaña al video publicado en Facebook.

Las más de 70 mil luces navideñas brillan al ritmo del tema de la reina del Tex-Mex y otras tres canciones más: How Far Will I Go, de Moana; un himno dedicado a las fuerzas armadas de Estados Unidos; y Christmas Dubstep.

Acá te dejamos los videos:





DAPR