"Lucas" de Odín Dupeyrón celebra 100 mil espectadores.

La reflexión sobre el amor de Lucas, de Odín Dupeyrón, celebró la develación de placa por 100 mil espectadores en 30 funciones, durante una función especial en el Teatro Metropólitan, que contó con Ana Serradilla como madrina de honor.

"Llevamos cuatro eventos aquí en el Metropólitan, pero ya hemos hecho una vuelta por la República, llevamos 30 funciones de Lucas, no es mucho, pero es una obra que no iba a tener tantas funciones; la verdad es que nos ha ido muy bien, llevamos 100 mil espectadores", dijo Dupeyrón y los espectadores respondieron con un aplauso.

Destacó que esta puesta en escena se estrenó con un Auditorio Nacional casi lleno, lo cual es un gran logro para una obra que trata temas controversiales como la homosexualidad y el hermafroditismo, para dar un mensaje de respeto y cariño, a través de la interrogante "¿Qué sabemos del amor?"

Antes de invitar a Ana Serradilla a subir al escenario, el actor destacó que conoció a la actriz durante la primera función de Lucas y, a partir de entonces, mantuvo contacto con ella, se volvieron amigos e incluso piensa en una colaboración teatral con ella.

"Tuve la fortuna de poder estar en contacto contigo, te has vuelto adictivo; para mí, porque no los quiero marear, decirte que todas las personas que han visto lo que trasmites, lo que transformas, han cambiado vidas, las tocas, haces que la gente sea mejor y eso no tiene precio", le contestó ella al dramaturgo.

Y añadió: "En México, en el mundo en que nos movemos, que Odín haya logrado lo que ha logrado, actuar, dirigir, escribir, tienes todos y lo has logrado tu sólo, con todo este esfuerzo; para mí es un privilegio poder estar aquí y compartir con ustedes, porque para mí eres un ícono".

La obra cuenta la historia de Lucas, un reconocido artista plástico que vive en un penthouse con su mejor amiga, Inga. Una noche, en un acto de lo más natural pero inesperado, sucederá algo fantástico que dará un vuelco a sus vidas, incluyendo a un Lord inglés y a una severa asistente social.

CLAVES

Lucas cuenta con la dramaturgia, dirección y actuación de Odín Dupeyrón, quien estrenó la obra en 1995.

En esta temporada, contó con las actuaciones de Erika Blenher, Mauricio Ochmann, Axel Alcántara, Alan Alarcón, Lourdes Gazza, Nando Estevané, Servando Manzetti y Luis Couturier.





