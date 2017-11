Louis C.K. admite haberse masturbado frente a mujeres.

Nueva York

Louis C.K. admitió hoy haberse masturbado frente a varias mujeres y mostró arrepentimiento por esa conducta sexual indebida.

Las denuncias fueron dadas a conocer este jueves por The New York Times, que aseguró que el conocido cómico se masturbó en persona o por teléfono ante varias mujeres desde finales de los años noventa.

"Estas historias son verdaderas", respondió hoy Louis C.K. en un comunicado en el que sale al paso de las noticias del Times, y sostiene que en aquella época creyó que era correcto enseñar sus órganos sexuales.

"Pero lo que aprendí más tarde en la vida, demasiado tarde, es que cuando tienes el poder sobre otra persona, pedirle que vea tu pene no es una pregunta. Es una situación difícil para ellas", sostiene el cómico.

También señala que llegó a ejercer "de manera irresponsable" el poder que ejercía sobre esas mujeres. "Me he arrepentido de mis acciones, y he tratado de aprender de ellas", agregó.

Las denuncias que aparecieron en el Times mencionaban a las cómicas Dana Min Goodman y Julia Wolov, que dijeron al periódico que Louis C.K. se desnudó y masturbó frente a ellas en el año 2002, después de invitarlas a su hotel tras una actuación.

Otra, Abby Schachner, explicó que en 2003 llamó al conocido cómico para que acudiese a uno de sus espectáculos y pudo oír cómo se masturbaba mientras hablaban por teléfono.

Rebecca Corry, otra cómica, aseguró que Louis C.K., con el que coincidió en un programa de televisión, le pidió permiso para masturbarse frente a ella, algo que rechazó.

La quinta mujer, la única no identificada, dijo que el actor y guionista le solicitó lo mismo varias veces a finales de los años 90, cuando ambos trabajaban para el programa "The Chris Rock Show".

"La pena más dura que tienes que superar en la vida es cuando haces algo que lastima a alguien más", sostiene Louis C.K.

"He pasado mucho tiempo en mi larga y afortunada carrera hablando y diciendo lo que se me antoja. Ahora daré un paso atrás y me tomaré un tiempo para escuchar", agrega.

Las acusaciones contra Louis C.K. llegan tras años de rumores en torno a su figura y en plena oleada de denuncias de acoso sexual en el mundo del espectáculo estadunidense.

El caso más sonado, también destapado por The New York Times, es el del productor de Hollywood Harvey Weinstein, acusado por numerosas mujeres y contra el que las autoridades de Nueva York están preparando una acusación que podría llevarle a la cárcel por una presunta violación cometida hace años.

Poco antes de que se publicase la información sobre Louis C.K. este jueves, el estreno de su última película en Nueva York, previsto para el mismo día, fue cancelado abruptamente.

En el filme, según medios locales, hay escenas en las que un personaje gesticula como si se estuviese masturbando delante de otras personas.





