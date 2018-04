'Los Simpson' responden a críticas por racismo con Apu

Apu Nahasapeemapetilon es uno de los personajes más populares de Los Simpson. Sin embargo, la serie animada recibió duras críticas debido a este personaje, a partir del estreno, el año pasado, del documental El problema con Apu, conducido por el comediante Hari Kondabolu y dirigido por Michael Melamedoff.

El documental señalaba que Apu, uno de los tenderos más famosos de la televisión, fomenta el estereotipo del inmigrante en Estados Unidos.

"Creo que el documental mostró algunos puntos realmente interesantes y nos dio muchas cosas en qué pensar y realmente estamos pensando en ello", declaró Hank Azaria, la voz detrás de Apu.

Luego de que las críticas contra Los Simpson continuaron, la serie emitió una respuesta en su capítulo emitido ayer.

Titulado No Good Read Goes Unpunished, el episodio muestra una escena con Marge Simpson sentada en la cama con su hija Lisa; ambas leen un libro llamado La princesa en el jardín.



De pronto, Lisa rompe la llamada "cuarta pared" para dirigirse al público y apunta: "Algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué se puede hacer?". Mientras tanto, el encuadre se abre y aparece una fotografía de Apu, en un portrarretratos, con la frase: "No tengas una vaca".

Tras ello, Marge, que también mira a la cámara, responde: "Algunas cosas serán tratadas más adelante". Lista concluye: "Si es que se hace".

La respuesta de Los Simpson propició nuevas críticas, aabanderadas por el comediante Hari Kondabolu.

"Wow. '¿Políticamente incorrecto?' ¿Eso es lo que tomaron de mi película y la discusión que provocó? Hombre, realmente amaba esta serie. Esto es triste", dijo en Twitter.

Wow. “Politically Incorrect?” That’s the takeaway from my movie & the discussion it sparked? Man, I really loved this show. This is sad. https://t.co/lYFH5LguEJ

Tras cuestionar que las palabras fueran pronunciadas particularmente por Lisa, el comediante agregó: "En El problema con Apu utilicé Apu y a Los Simpson como un punto de entrada a una conversación más amplia sobre la representación de los grupos marginados y por qué esto es importante. La respuesta de Los Simpson esta noche no es un golpe para mí, sino para lo que muchos de nosotros consideramos que es un progreso".



In “The Problem with Apu,” I used Apu & The Simpsons as an entry point into a larger conversation about the representation of marginalized groups & why this is important. The Simpsons response tonight is not a jab at me, but at what many of us consider progress.