Lorena Herrera comparte sexy foto en bikini

Ciudad de México

Lorena Herrera decidió compartir un "poco de pornografía en la mañana" con una atrevida imagen que posteó en Instagram.

En la imagen la actriz posa solamente con un diminuto bikini en el que dejó ver su esbelta figura.

Herrera de 50 años dijo que "como no me fui de vacaciones, me quede con ganas de ponerme el traje de baño".

Al instante sus miles de seguidores en la red social la elogiaron por su fotografía.

Aquí te dejamos la instantánea.



Buenos días!!!!Un poco de pornográfia en la mañana😹😹😹Como no me fui de vacaciones 😬😬😬me quede con ganas de ponerme el traje de baño! Una publicación compartida de Lorena Herrera (@lorenaherreraoficial) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 8:42 PDT

DAPR