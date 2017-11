Lista de ganadores de los MTV EMA 2017

Ciudad de México

Una nueva edición de los MTV Europa Music Awards se llevó a cabo en la Arena Londres donde decenas de personalidades se dieron cita a la premiación.

Shaw Mendes fue uno de los máximos ganadores con tres estatuillas a "Mejor Canción", "Mejor Artista" y "Mejores Fans".

A continuación te compartimos la lista completa de ganadores donde también destacan Kendrick Lamar, Camila Cabello, Dua Lipa, David Guetta, entre muchos otros.

MEJOR CANCIÓN

Clean Bandit – "Rockabye" ft. Sean Paul & Anne-Marie

DJ Khaled – "Wild Thoughts" ft. Rihanna, Bryson Tiller

Ed Sheeran – "Shape of You"

Luis Fonsi & Daddy Yankee – "Despacito" (Remix) ft. Justin Bieber

GANADOR: Shawn Mendes – "There's Nothing Holdin' Me Back"

MEJOR ARTISTA

Ariana Grande

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Miley Cyrus

GANADOR: Shawn Mendes

Taylor Swift

MEJOR LOOK

Dua Lipa

Harry Styles

Rita Ora

Taylor Swift

GANADOR: ZAYN

MEJOR ARTISTA NUEVO

GANADOR: Dua Lipa

Julia Michaels

Khalid

KYLE

Rag'n'Bone Man



MEJOR ARTISTA POP

GANADOR: Camila Cabello

Demi Lovato

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

MEJOR VIDEO

Foo Fighters - Run

Katy Perry – "Bon Appétit" ft. Migos

GANADOR: Kendrick Lamar – "HUMBLE"

KYLE – "iSpy" ft. Lil Yachty

Taylor Swift – "Look What You Made Me Do"

MEJOR ACTUACIÓN EN VIVO

Bruno Mars

Coldplay

GANADOR: Ed Sheeran

Eminem

U2

MEJOR ARTISTA DE MÚSICA ELECTRÓNICA

Calvin Harris

GANADOR: David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix

The Chainsmokers

MEJOR ARTISTA ROCK

GANADOR: Coldplay

Foo Fighters

Royal Blood

The Killers

U2

MEJOR HIP HOP

Drake

GANADOR: Eminem

Future

Kendrick Lamar

Post Malone

MEJOR ARTISTA ALTERNATIVO

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Lorde

The xx

GANADOR: 30 Seconds To Mars

MEJORES FANS

Ariana Grande

Justin Bieber

Katy Perry

GANADOR: Shawn Mendes

Taylor Swift