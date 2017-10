Lohan defiende a Weinstein: "Georgina debe estar allí para su marido"

Lindsay Lohan consideró que las críticas hacia Harvey Weinstein, acusado de acoso sexual, deben parar. En un video que publicó en Instagram, la actriz dijo además que Georgina Chapman, la esposa del productor que ayer anunció que dejara a su marido, debe estar allí para él.

"Hola, soy Lindsay lohan. Estoy en Dubain. Estoy en casa y me siento terrible por Harvey Weinstein", dijo la actriz. "No creo que esté bien lo que está pasando. Creo que Georgina debe tomar una posición y estar ahí para su marido."

TE RECOMENDAMOS: Las reacciones en Hollywood ante el escándalo de acoso de Harvey Weinstein

LiLo recordó que en el pasado trabajó para la compañía de Weinstein en algunas películas (Bobby, Scary Movie 5) y consideró que las críticas hacia el productor han ido demasiado lejos.

"Nunca me ha hecho daño ni me ha hecho nada", dijo Lohan. "Hemos hecho varias películas juntos. Creo que todo el mundo tiene que parar. Creo que está mal. Así que deténganse."

Aunque la actriz eliminó el video, éste continúa en Twitter, donde algunos usuarios lo publicaron para criticar la postura de Lohan.

"Lindsay Lohan está defendiendo a Harvey Weinstein en su Instagram. Adiós para siempre", escribió la periodista de BuzzFeed Lauren Yap.

lindsay lohan (and her whack accent) is defending Harvey Weinstein on her insta rn. GOODBYE TO YOU FOREVER. pic.twitter.com/aMzvAOXPYp