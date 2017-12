Murió abuela de Lin-Manuel Miranda en Navidad

La abuela paterna de Lin-Manuel Miranda murió en Navidad y el creador de Hamilton dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

"Abuela Mundi falleció esta mañana de Navidad. Es posible que tenga más palabras en los próximos días, pero por ahora mi corazón está hecho pedazos y así se va a quedar por un tiempo", escribió Miranda, de 37 años, en su cuenta de Twitter.

En su publicación, también puso un collage de imágenes donde aparece con su abuela en diferentes momentos de su vida.

Al instante, sus miles de fans le escribieron para expresarle su apoyo tras su pérdida



Abuela Mundi passed away this Christmas morning. I may have more words in the days to come but for now my heart is in pieces and that’s where it’s gonna be for a bit. pic.twitter.com/f9Iia15Z9n