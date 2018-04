Lety López estrena sencillo y anuncia colaboración con Pepe Aguilar

Guadalajaranb

La cantante de música regional mexicana y originaria de Guadalajara Lety López, estrenó el pasado 6 de abril su sencillo llamado “Por este amor”, el cual es un cover de la canción de la Banda MS, que fue grabado por la artista en el estudio Watersound de Los Ángeles, y que además es una mezcla de música ranchera con norteño.

“Hay muchos momentos en que, sí se me ha hecho difícil porque nosotros no abrazamos nuestra propia música, dejamos de escucharla, no hay los suficientes espacios para promoverla, pero aun así me he decidido a perder el miedo a fusionarla, reinventarla y hacerla innovadora. Lo que yo siempre digo es que hay que darse la oportunidad de escuchar música mexicana, si les gusta adelante, si no pues está bien, pero se dieron el chance”, expresó Lety López en entrevista para ¡hey!

La artista agregó que continúa haciendo teatro musical y que cada dos meses visita Guadalajara como invitada al musical “Mentiras”, obra en la que desarrolla dos personajes fijos que la han hecho sentirse identificada y con grandes retos en cuestiones vocales.

Buscará continuar con la promoción de su nuevo sencillo que ya está disponible en las plataformas digitales y contará con algunas presentaciones este año como su actuación en la Ciudad de México el próximo 14 de abril en el Centro Teatral Manolo Fábregas, así como su participación en el Encuentro Internacional del Mariachi.

“Los próximos meses me enfocaré en la promoción del disco en Guadalajara, Ciudad de México, Los Ángeles, el 23 de abril sale el video que grabamos en 24 horas corridas, estábamos bajo mucha presión, después de este sencillo estoy trabajando en otro que es totalmente inédito, es un poco más rítmico y después de eso vendrá el disco con Pepe Aguilar”, comentó la artista acerca de sus próximos proyectos.

Además, orgullosa de seguir haciendo música mexicana, explicó que el disco que grabará bajo la producción de Pepe Aguilar ya está planeado y contará con diez temas, de los cuales cinco son inéditos y cinco son covers “Me emociona mucho, es una muy buena fusión de música mexicana con instrumentos que la hacen más actual para que la pueda consumir el público joven”, comentó Lety López.

