DiCaprio agradece a Peña protección a los océanos

El actor Leonardo DiCaprio agradeció en redes sociales al presidente de México, Enrique Peña Nieto, por sus “constantes esfuerzos para proteger nuestros océanos”.

En su cuenta de Twitter, el actor estadunidense reiteró su agradecimiento a Peña Nieto e incluso la Fundación DiCaprio compartió información sobre el decreto que el Estado mexicano realizó en las islas Revillagigedo, localizadas entre a 970 kilómetros al oeste de Manzanillo.

Thank you @EPN for your continued efforts to protect our oceans. https://t.co/3ltRa10N2F