Lenny Kravitz estremece la Arena VFG

Guadalajara

Antes de las 19:00 horas que poco a poco comenzaron a llegar los asistentes a la cita sumando miles en un recinto casi lleno. Para abrir la velada se escucharon los temas de La Gusana Ciega desde las 20:15 horas, quienes tuvieron un cálido recibimiento.

La gente comenzó a bailar y corear desde la primera canción. Mientras poco a poco seguían llegando aquellos que tuvieron un retraso por el tráfico. La mayoría de los asistentes eran adultos y enseguida jóvenes y las mujeres rebasaron en número a los varones. La presencia de las fanáticas era evidente cuando no importa la edad gritaban estremecidas al menor movimiento de Lenny o gritaban piropos entre canción.

A las 21:30 horas la espera terminó y Lenny apareció para abrir el concierto con "Fly Away", la escenografía con toques industriales, tres tarimas, dos en cada lado y una al centro al fondo que además sostenían su equipo de iluminación. Desde el comienzo se mostró como todo un showman con experiencia provocando un ambiente agradable.

La gente en las gradas se puso de pie de inmediato para no volver a sentarse en todo el show.

El segundo tema fue "Dig In". Lenny se ubicaba justo al frente al centro tras uno de los sets de bocinas. Para "American Woman" bajó al frente del escenario para aumentar la locura en las primeras filas. Esa canción al final tomó un ritmo reggae para fusionarse con el clásico "Get up Stand up" de Bob Marley, mientras el músico agitaba también su abultado cabello y caminaba a ambos extremos del escenario.

Para esa mezcla llegaron un par de sax y trompetas para unirse a la banda, y se dejó querer por los asistentes mostrando su emoción con una enorme sonrisa mientras la gente coreaba su nombre. El preámbulo para '"It Ain't Over 'Til It's Over" fue extenso mientras poco a poco se escuchaban los acordes del tema convirtiéndolo en uno de los momentos más memorables, enmarcado por los reflectores en tonos violeta.

La melancolía y el romance continuaron con "Stand By My Woman". "¿Me escuchan? ¿ustedes creen?" proclamó antes de "Believe" en la cual destacó el solo en guitarra de uno de sus músicos. "I Belong to You" también hizo mover las caderas suavemente con su ritmo cadencioso.

"Estoy tan contento y bendecido por estar en este hermoso país México, estuvimos en la capital, luego Monterrey y ahora Guadalajara. Sé que han pasado muchos años desde que estuvimos aquí y espero que me perdonen. Pero regresaremos con más frecuencia a partir de ahora porque quiero tanto este país, en donde hay tanto amor y les agradezco por sentir mi corazón. Y estoy agradecido también porque me sigan apoyando aun en los espacios que tomo de descanso. Los quiero mucho y los respeto", dijo emocionado antes de seguir la fiesta con "Stop Draggin' Around".

"Tunnel Vision" y "The Chamber" continuaron y dieron la oportunidad de mostrar el virtuosismo de los músicos y del propio Lenny en la guitarra y fueron un par de temas donde el coqueteo con el jazz y el funk fueron más evidente con momentos de improvisación celebrados.

La guitarra acústica volvió a sus manos para "Can't Get You Off My Mind" otra de las más coreadas. "Where Are We Runnin'?" regresó a los riffs de la guitarra eléctrica. Ya había pasado hora y media del show y la velada estaba en pleno clímax.

"Let Love Rule" lo convirtió prácticamente en un predicador cuando los teclados acompañaron al coro de los asistentes y para cerrar se bajó del escenario para caminar un poco entre las barricadas. Y aprovechó para deambular un poco en uno de los extremos entre un mar de gente y celulares. "Guadalajara ¿somos amigos? ¿somos familia? ¿puedo hablar contigo?. La tecnología es hermosa pero si nos ponemos atención incluso yo mismo nos vamos a perder", dando un mensaje sobre aquellos que se pasan en el show mirando el celular y aquellos que graban siempre cada momento.

"Quiero ver a sus ojos no a sus cámaras, los ojos son la ventana del alma" agregó.

Y de nuevo bajó ante el público al otro extremo pidiendo a los asistentes la oportunidad de caminar entre ellos. Aunque su mensaje de dejar abajo los celulares y no grabar no tuvo mucho éxito en aquellos cercanos a él.

Sin duda la canción y el momento que todos recordarán con más cariño. Para finalizar la velada poco más de dos horas después se agregaron un par de temas incluyendo "Again" para despedirse finalmente con otro de sus clásicos "Are You Gonna Go My Way”.

