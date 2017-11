Latinas ganan menos que las blancas o afroamericanas: Natalie Morales

Los Cabos

Ser mujer y actriz de origen latino en Hollywood es un reto doble, considera Natalie Morales, no solo por el tema económico, sino también por los estereotipos que imperan en la llamada meca del cine por el tono de la piel y la edad para interpretar un rol.

"Por lo regular las mujeres latinas son encasilladas en tres clichés: sirvientas, seductoras o chicas malas neoyorquinas y esas mujeres sí existen, pero hay muchas más mujeres en el mundo con diferentes características que ofrecen un rango más interesante", dijo Natalie Morales.

"En Estados Unidos las mujeres ganan menos que los hombres y las mujeres latinas ganan mucho menos que las mujeres blancas o afroamericanas y cada vez se pide ser más joven, pero no es exclusivo de Hollywood, pasa en todo el mundo", agregó la actriz de 32 años.

Natalie se encuentra en el Festival Internacional de Cine de los Cabos, donde presentó La batalla de los sexos, cinta en la que interpreta a Rosie Casals y que pone en pantalla el mítico encuentro de tenis de 1973 entre Billie Jean King (Emma Stone) y Bobby Riggs (Steve Carell).

En aquel entonces Riggs comentó que podía ganar a cualquier mujer en juego y retó la joven Billie a un duelo; ella era defensora de los derechos de la mujer y el partido desencadenó múltiples debates sobre la igualdad de género y el movimiento feminista en el mundo.

"El director (Jonathan Dayton) la vio antes de las elecciones en Estados Unidos y su reacción fue muy distinta en ese momento a la de ahora, luego de que vimos que no fue una mujer la que ganó la presidencia, no sabíamos que el presidente iba a atacar a las mujeres solo por ser mujeres.

"El trato que se le da a la mujer no es justo, no puede seguir pasando, no es justo, a mi me gustaría que esta película pusiera énfasis en el tema. Nadie puede decirte qué puedes hacer o no y la película pone atención en el que la igualdad entre mujeres y hombres está presente", dijo.

La película de ubica a principios de los años setenta, pero resulta lamentable que las cosas han cambiado poco, "en 40 años no ha cambiado tanto, la situación de la mujer es rara, cuando vi la película por primera vez dije esto apesta, necesito hacer más", explicó la actriz.





