Primer avance de "How to Be a Latin Lover", con Derbez y Salma

Lionsgate presentó el primer tráiler de "How to Be a Latin Lover", la nueva película de Eugenio Derbez, en la que comparte créditos con Salma Hayek.

"Con toda una carrera especializada en seducir mujeres ancianas ricas, Máximo (Derbez) se casa con una mujer saludable que le dobla en edad", dice la sinópsis oficial de la película dirigida por Ken Marino ("The Goldbergs").



"Veinticinco años después, harto y aburrido de despertar junto a su esposa de 80 años, recibe la sorpresa de su vida cuando ella termina abandonándolo por un joven vendedor de autos."

"Forzado a salir de su mansión y buscando desesperadamente dónde quedarse, deberá mudarse con su distante hermana Sara (Salma Hayek) y su nerd y adorable hijo Hugo (Raphael Alejandro) en un pequeño departamento", continúa la sinopsis.

Derbez es también productor de la película que se estrenará el 28 de abril en EU y el 5 de mayo en cines mexicanos.