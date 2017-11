'La batalla de los sexos' llega al Festival de Cine de Los Cabos

Los Cabos

Con la presencia de Natalie Morales, una de las protagonistas de la cinta La batalla de los sexos, dio inicio la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que este año abrió sus actividades con la cinta que protagonizan Emma Stone, Steve Carell, Sarah Silverman y Bill Pullman, entre otros.

La batalla de los sexos pone en pantalla la historia del partido de tenis de 1973 entre la número uno del mundo, Billie Jean King y el ex campeón y Bobby Riggs, este enfrentamiento fue más allá de la cancha de tenis, celebrado en un momento álgido de la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

"Rosie fue una salvadoreña que hizo mucho en favor de los derechos de la mujer y sobretodo a favor de los deportes, ella fue una mujer muy importante para su época", comentó Natalie Morales, a su paso por la alfombra roja que precedió la inauguración de la sexta edición del Festival de Cine de los Cabos.

La guerra de los sexos cuenta la historia de aquel partido de tenis cuyo fondo expone la lucha por la igualdad de los sexos, "es un momento muy divertido, Emma Stone recién había terminado La la land cuando comenzamos esta película y para aprender cómo funcionaba su personaje tuvo que ejecutar varias coreografías", dijo.

Por la alfombra roja también desfilaron Zuria Vega, Sebastián Zurita, Christopher Von-Uckerman y Eugenio Caballero, quienes compartieron el impulso que el festival tiene desde su primera edición, "cada vez vienen más figuras internacionales, el festival nos abre oportunidades que permiten experimentar distintas cosas", dijo Zuria.

Battle of the sexes fue la cinta inaugural del Festival Internacional de Cine de los Cabos, en los próximos días se proyectarán "Dows Sizing", "Molly´s Game" y "Three Billboards Outside ebbing, Missouri".