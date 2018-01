La Jaula de las Locas celebra 600 representaciones

Ciudad de México

La maestría actoral, elegancia escénica y manejo del público de Mario Iván Martínez quedó una vez más de manifiesto en su encarnación de la gran Zazá, en el musical La jaula de las locas que ayer celebró 600 representaciones en el Teatro Hidalgo, que se traducen en dos años de éxito y tres reposiciones, bajo la producción de Juan Torres.

La madrina del montaje, en el que conquista la hilarante labor escénica de Rogelio Suárez y la pasión de Tomás Goros, fue la actriz Itatí Cantoral, quien se mostró agradecida por el trabajo en escena de toda la compañía que conjuga su talento en canto y baile con una escenografía de tecnología de punta, capaz de sorprender en cada giro con escenarios igual de variados como los protagonistas.

"Juan, muchas felicidades. Muchas gracias a todos, no puedo decir lo extraordinario que son en su trabajo; Mario Iván y Tomás son extraordinarios, fantásticos en el escenario, es una Jaula al nivel del mundo mundial (sic). Me siento agradecida de que me hicieran el honor de compartir el escenario con tanto talento.

"Es un teatro hermoso que recuperaste Juan, La jaula... va a durar mucho más tiempo, soy fan de todos, es una gran obra y es un honor develar está placa para estás estrellas de tanto arte", expresó Cantoral, quien recordó su paso por el teatro musical nacional con la puesta en escena Mame o su debut en Sugar.

Durante la velada Torres celebró su cumpleaños y rememoró que fue precisamente un 27 de enero, pero de 1993 cuando, en compañía de su padre, conoció y se dejó seducir por la dramaturgia de Harvey Fierstein, en La Cage aux Folle, que en aquel entonces fue traída a México por Silvia Pinal: "Gracias por acompañarnos a esta que es su jaula.

"Llevamos más de dos años en cartelera y 600 representaciones, es increíble. Quiero agradecer a la compañía a la que ven y no; quiero dedicarle esta placa a Claudio González. Son tres los personajes fundamentales de este éxito: la compañía, los medios de comunicación y sobre todo el público, porque ustedes hicieron La jaula de las locas. Que bendición festejar en el teatro", comentó Juan.

El productor quiso también honrar con la placa a quienes siguen en busca de alcanzar sus sueños y a quien definió como "una mujer que nos entregó mucha en vida, se volvió nuestra directora residente, va para Maru Dueñas que sigue en este escenario, que nos acompaña en espíritu", mencionó.

La jaula de las locas permanecerá en el Teatro Hidalgo por 11 semanas, hasta que finalmente baje el telón el 1 de abril.





