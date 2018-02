Kylie Jenner termina con rumores: ¡ya es mamá!

Ciudad de México

Los rumores terminaron: Kilye Jenner ya es mamá. A través de redes sociales, la modelo confirmó que sí estaba embarazada y hace unos días nació su hija.

La socialité escribió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que anunció la noticia y pidió disculpas por ocultar su embarazo.

"Siento haberlos tenido en la oscuridad entre tantas especulaciones. Entiendo que están acostumbrados a que los lleve en todos mis viajes. Pero elegí vivir mi embarazo al margen del mundo. Necesitaba prepararme para este rol de la manera más positiva, sin estrés y sana", escribió Jenner en Instagram.

Kylie Jenner señaló que no tenía planeado revelar esta noticia en alguna fecha especial o por alguna cifra de dinero, sino que buscaba el bienestar de su bebé.

"Sabía que mi bebé iba a notar todo ese estrés y cada emoción, así que preferí hacerlo así para mi pequeña vida y para nuestra felicidad".

También describió lo que significó para ella el proceso de embarazo, cómo fue que cambió su vida y agradeció a las personas cercanas a ella por haber mantenido el secreto.

"El embarazo ha sido la experiencia más hermosa, empoderadora y cambiante que he experimentado en mi vida y la voy a echar de menos. Agradezco a mis amigos y a mi familia que me hayan ayudado a mantenerlo de la manera más privada posible. Mi preciosa y sana niña nació el 1 de Febrero y no podía esperar a compartir esta bendición. Nunca había sentido tanto amor y felicidad. Gracias por entenderlo", se lee en el mensaje.

Los rumores comenzaron desde el año pasado cuando 'desapareció' de la vista pública y comenzaron a aumentar cuando posó para una campaña de Calvin Klein.

En dicha fotografías, en las que posó con sus hermanas, la modelo nunca mostró su panza.

Su bebé es producto de la relación que tiene con el rapero Travis Scott y como sorpresa, prepararon un breve video de cómo fue el proceso de embarazo de Jenner.

Aquí te lo compartimos.



