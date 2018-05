Kristen Stewart protesta y se quita los tacones en alfombra roja de Cannes

Ciudad de México

La actriz Kristen Stewart se rebeló, una vez más, contra el código de vestimenta del Festival de Cannes que obliga a las mujeres a usar vestido y tacones durante los estrenos de las películas.

Como miembro del jurado, la estadunidense llegó a la premier de la película BlacKkKlansman usando un vestido Chanel y unos zapatos Christian Louboutin, y justo antes de comenzar a subir la escalinata de la entrada al teatro, Stewart se quitó los tacones y caminó descalza por la alfombra roja.

(Foto: Reuters)





Aunque la actriz no ha aclarado si fue un gesto de rebelión o si previno un accidente causado por el piso mojado por la lluvia, no es la primera vez que Kristen Stewart protesta contra el estricto código de vestimenta del festival.

El año pasado, en una entrevista para The Hollywood Reporter, Kristen Stewart afirmó que usaba tacones porque así lo deseaba, no porque la obligara el código de vestimenta y criticó al festival por esta determinación.

(Foto: AFP)





"La gente se ha molestado mucho si no quieres usar tacones, pero siento que ya no le puedes pedir a la gente eso. Sólo que está dado por hecho. Pero si tú no le pides a los hombres que usen tacones y vestido, tampoco puedes pedirme a mí que lo haga", dijo la actriz en 2017.





(Foto: AFP)





Stewart no fue la única que este año se rebeló en contra de los códigos de vestimenta, también la actriz francesa Marion Cotillard decidió no seguir las normas marcadas por el Festival de Cannes y durante la presentación de su proyecto 335 vistió unas botas planas hasta la rodilla.





(Foto: Reuters)









ALEC