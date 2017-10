Korn rinde tributo a Queen en el Knotfest 2017

Ciudad de México

Este sábado se llevó a cabo la tercera edición del Knotfest, festival que reúne a las mejores bandas de metal de todo el mundo y que toma lugar en el Foro Pegaso de Toluca, Estado de México.

El festival fue creado por la agrupación originaria de Iowa, Slipknot, quienes cedieron su lugar como banda principal a A Prefect Circle, logrando reunir a miles de personas en el recinto.

Suicide Silence, Hatebreed, Ill Niño y Here Comes The Kraken, fueron algunas de agrupaciones encargadas de dar inicio a este espectáculo.

Agrupaciones como Cannibal Corpse, Anthrax, Bullet for my Valentine y los finlandeses Children Of Bodom, consiguieron mantener al público haciendo slam y walls of death una y otra vez.

Por su parte, Korn, acompañado de gaitas, fue una de las bandas mejor recibidas, tocando temas como Y'all Want Single, Freak On A Leash y Coming Undone, canción que ligaron a We Will Rock You, rindiendo tributo a Queen.

Si bien Slipknot no estuvo presente en el festival, su vocalista Corey Taylor se presentó con Stone Sour, agradeciendo el apoyo de sus seguidores mexicanos y prometiendo regresar a México pronto.

Knotfest no sólo se ha mantenido vivo, sino se ha convertido en el principal festival del género metal en México, por lo que se espera que su próxima edición sea en el 2018.





DAPR