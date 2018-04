Así defendió Kim a Kanye West por apoyar a Donald Trump

Ciudad de México

Luego de que Kanye West lanzara una serie de tuits a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su esposa, la empresaria y estrella de televisión Kim Kardashian, salió en su defensa ante las notas publicadas en varios medios, que ponían en duda la salud mental del rapero.

"A los medios de comunicación que intentan demonizar a mi marido... sus comentarios sobre Kanye son erráticos y sus tuits son molestos y aterradores", escribió ayer la socialité en Twitter. "Decir que tiene problemas de salud mental por ser él mismo, cuando siempre ha sido así de expresivo, no es justo".

Un día antes, Kanye West despotricó en Twitter durante varias horas contra los medios, habló de su separación de algunos empresarios con los que colaboró para su colección de ropa deportiva con Adidas (Yezzy), y publicó una fotografía en la que portaba una gorra roja con la frase "Make America Great Again", el popular slogan de campaña de Donald Trump.





Tras la ola de críticas, Kanye precisó: "No tienes que estar de acuerdo con Trump, pero la masa no me puede obligar a no amarlo. Somos ambos energía del dragón. Él es mi hermano. Amo a todos. No estoy de acuerdo con todo lo que hace cualquier persona. Eso es lo que nos hace individuos. Y tenemos el derecho al pensamiento independiente".

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought. — KANYE WEST (@kanyewest) 25 de abril de 2018





Las palabras de Kanye fueron agradecidas por Trump, quien retuiteó su mensaje y le escribió: "¡Gracias Kanye, genial!".





¿Qué llevó a Kanye a ahondar sobre su simpatía por Trump? De acuerdo con el propio músico, fue una llamada de Kim.

"Mi esposa me llamó, quería que dejara esto claro para todos. No estoy de acuerdo con todo lo que Trump hace. No estoy de acuerdo al 100 por ciento con nadie más que conmigo", expresó el rapero.

my wife just called me and she wanted me to make this clear to everyone. I don't agree with everything Trump does. I don't agree 100% with anyone but myself. — KANYE WEST (@kanyewest) 25 de abril de 2018





Sobre las diatribas que publicó su marido, Kim escribió: "Ayer se anunció que Kanye se separó de algunos empresarios y los medios hicieron de esto un tema sobre la salud mental de Kanye. En lugar de solo una simple decisión comercial. Yo me alegro de que Kanye haya tuiteado sobre el estado de su empresa y todas las cosas emocionantes que suceden".

Yesterday it was announced that Kanye had parted ways with some business people and media outlets made this about Kanye’s mental health. Rather than just a simple business decision. So I’m glad he tweeted about the state of his company and all of the exciting things happening — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 de abril de 2018





En relación al apoyo que Kanye manifestó hacia Trump, la socialité continuó: "Cuando habló sobre Trump... La mayoría de las personas (incluyéndome a mí) tienen sentimientos y opiniones muy diferentes sobre esto. Pero ésta es SU opinión. Creo en las personas que pueden tener sus propias opiniones, incluso si realmente son diferentes a las mías. Él nunca dijo que estaba de acuerdo con su política".

"La salud mental no es una broma y los medios deben dejar de escupirla de manera tan informal. Punto final", concluyó Kim en Twitter.

Now when he spoke out about Trump... Most people (including myself) have very different feelings & opinions about this. But this is HIS opinion. I believe in people being able to have their own opinions,even if really different from mine

He never said he agrees with his politics — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 de abril de 2018





Mental Health is no joke and the media needs to stop spitting that out so casually. Bottom line — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 de abril de 2018





Cabe mencionar que en noviembre de 2016, Kanye West fue hospitalizado luego de presentar un cuadro de paranoia extrema. Tras ser ingresado el 22 de noviembre, el músico fue dado de alta el día 30.

Asimismo, no es la primera vez que Kanye demuestra simpatía por Trump. En noviembre de 2016 señaló durante un concierto "No voté (...) Pero de haberlo hecho, lo habría hecho por Trump".

En contra parte, Kim Kardashian fue una de las celebridades que se decantó públicamente por Hillary Clinton durante la campaña presidencial de EU. Y, aunque Kanye no manifestó abiertamente su respaldo a la demócrata, impulsó su campaña con una significante donación.



