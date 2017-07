Kim Kardashian aclara rumores sobre supuesta cocaína en su mesa.

Kim Kardashian desmintió los rumores que argumentaban que consumía cocaína tras una fotografía que compartió en Snapchat.

En dicha imagen se veían dos líneas blancas sobre su mesa por lo que rápidamente las especulaciones comenzaron a circular en las redes sociales.

"No me gustan los rumores de este tipo, así que lo terminaré muy rápidamente. Eso es azúcar del desastre que hicimos con los dulces de la tienda Dylan", fue el primer tuit que compartió la modelo.

I do not play with rumors like this so I'm gonna shut it down real quick. That's sugar from our candy mess from dylan's candy shop https://t.co/oICdPQVi8d