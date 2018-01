Kendall Jenner confiesa que sufre un trastorno mental.

Ciudad de México

A pesar de que conocemos gran parte de su vida en el reality "Keeping Up With The Kardashian", Kendall Jenner reveló un nuevo secreto.

La modelo fue entrevistada por su amiga Cara Delevingne para la revista Harper's Baazar donde habló sobre diversos temas, entre ellos, su Trastorno Obsesivo-Compulsivo.

"Tú me conoces y sabes cómo por el TOC (Trastorno Obsesivo-Compulsivo) me pueden superar las cosas más pequeñas. Si algo no funciona de la manera que lo planeé, me asusto", contó la celebridad.

De igual manera señaló que el estilo que lleva a sus 22 años no es fácil.

"A veces me siento como una niña corriendo y haciendo el estúpido con mis amigos, pero otras veces solo quiero sentarme en mi casa, tomar un té y ver películas viejas como si tuviera 60 años".

"He tenido que crecer bastante rápido y he tenido que lidiar con situaciones en las que la mayoría de los jóvenes de mi edad no están realmente preparados", relató a la revista.

En su extensa entrevista, la joven modelo también señaló que sufre de mucha ansiedad.

“Tengo mucha ansiedad, me despierto de madrugada con ataques de pánico. El Mundo necesita amor. Ojalá tuviera el poder de enviar a Cupido por todo el planeta, por cursi que parezca. En las redes te conectas y ves a muchos usuarios diciendo cosas horribles, es difícil mantenerse siempre positivo y no ser comido por toda esa negatividad”.





DAPR