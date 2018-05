Kanye West califica como "opción" la esclavitud

La estrella estadunidense de rap Kanye West, que ya había sido objeto de críticas por haber apoyado a Donald Trump, generó nuevamente una polémica este martes al afirmar que la esclavitud era una "opción".

"Uno escucha decir que la esclavitud duró 400 años. ¿400 años? Parece una opción", dijo el rapero de Chicago en una entrevista con el sitio de informaciones sobre celebridades TMZ en oportunidad de la próxima publicación de sus dos últimos álbumes.

"Estamos en una prisión mental. Me gusta la palabra 'prisión' porque 'esclavos' está demasiado ligada a los negros", dijo.

"Sé por supuesto que los esclavos no fueron encadenados y embarcados porque así lo quisieran", escribió en Twitter tras recibir infinidad de críticas. Pero "no podemos permanecer mentalmente prisioneros durante los próximos 400 años", señaló.

the reason why I brought up the 400 years point is because we can't be mentally imprisoned for another 400 years. We need free thought now. Even the statement was an example of free thought It was just an idea