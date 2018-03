Justin Bieber pide a sus fans que apoyen mayor control de armas.

Justin Bieber expresó su apoyo para el March for Our Lives y ahora pide a sus seguidores que apoyen a este movimiento.

"Ayuda a estos niños y firma la petición ahora", escribió en un tuit el joven cantante canadiense acompañado con un link del March for Our Lives.

TE RECOMENDAMOS: Estrellas usarán pines contra violencia armada en los Oscar

El movimiento se describe como "un acto para proteger y salvar a sus hijos", luego de la tragedia en el tiroteo masivo del 14 de febrero que costó la vida de 17 vidas en una escuela de Florida.

Otras personalidades como Oprah Winfrey, George y Amal Clooney, Jeffrey y Marilyn Katzenberg, Steven Spielberg y Kate Capshaw han hecho donaciones para apoyar esta marcha que se realizará el próximo 24 de marzo.

Help these kids and sign their petition now —> https://t.co/HKhLQ8zqSc