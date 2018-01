'Jumanji' sigue 'rugiendo' en taquilla

Nueva York

La película Jumanji: Welcome to the Jungle rugió al máximo el fin de semana en las taquillas de Estados Unidos y Canadá con un estimado de 27 millones de dólares en ventas de boletos.

Según estimados de los estudios dados a conocer el domingo, Jumanji fácilmente se mantuvo como la película número uno en la región a pesar de la avalancha de más estrenos.

La película ahora se acerca a los 300 millones de dólares a nivel nacional y, después de recaudar 40 millones en China este fin de semana, a un total mundial de 667 millones de dólares.

Muy cerca estuvo The Post, de Steven Spielberg, protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks. Twentieth Century Fox pronosticaba 18,6 millones para el fin de semana.

El thriller de Liam Neeson, The Commuter debutó con 13,5 millones. Paddington 2 abrió con 10,6 millones y Proud Mary recaudó 10 millones de dólares.





DAPR