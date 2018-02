'Jumanji' recupera el primer sitio en taquilla

Nueva York

En un lento fin de semana de Super Bowl,Jumanji: Welcome to the Jungle de Sony Pictures encabezó las taquillas en Estados Unidos y Canadá por cuarta vez en siete semanas.

La exitosa cinta, una recreación protagonizada en esta ocasión por Dwayne Johnson y Kevin Hart, vendió 10,9 millones de dólares en entradas en su séptimo fin de semana de exhibición, según las cifras finales difundidas el lunes.

Maze Runner: The Death Cure, que la semana pasada encabezó la recaudación, descendió al segundo sitio. La tercera entrega de la trilogía de ciencia ficción obtuvo 10,5 millones de dólares en su segunda semana.

El único estreno a nivel nacional para competir con el Super Bowl fue Winchester de Lionsgate-CBS Films, un filme de terror protagonizado por Helen Mirren. Debutó en tercer sitio, con 9,3 millones de dólares.

A continuación, las 10 películas con mayor venta de entradas en cines de Estados Unidos y Canadá del viernes al lunes, según las publicó el lunes comScore:

1. "Jumanji: Welcome to the Jungle", 10,9 millones de dólares

2. "Maze Runner: The Death Cure", 10,4 millones

3. "Winchester", 9,3 millones

4. "The Greatest Showman", 7,6 millones

5. "The Post", 5,2 millones

6. "Hostiles", 5,1 millones

7. "12 Strong", 4,7 millones

8. "Den of Thieves", 4,5 millones

9. "The Shape of Water", 4,4 millones

10. "Paddington 2", 3,2 millones





DAPR