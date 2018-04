Julión: Chucho Pérez no es mi representante; somos compas

Ciudad de México

El cantante Julión Álvarez aclaró que aunque conoce a Jesús Pérez Alvear, señalado por autoridades de Estados Unidos por lavar dinero para el narcotráfico, no es su representante.

Entrevistado por varios medios de comunicación el fin de semana, el intérprete de Te hubieras ido antes explicó que quien lo representa es su hermano Ricardo Álvarez Montelongo.

"Sí lo conozco, sí conozco a Chucho Pérez, sí hemos tenido una relación de trabajo"



El viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al promotor de espectáculos, conocido como Chucho Pérez, por presuntamente lavar dinero para el Cártel de Jalisco Nueva Generación, a través de su empresa organizadora de conciertos.

Luego de que lo relacionaran con Chucho Pérez, Julión Álvarez dijo que no le molesta, pues sí lo conoce.

"No me molesta, no me causa ninguna incomodidad; tal cual así lo digo, sí lo conozco, sí conozco a Chucho Pérez, sí hemos tenido una relación de trabajo, referente al medio artístico; él tiene más años que un servidor dedicándose al medio", dijo en la entrevista transmitida en el programa Ciro por la Mañana, en Grupo Fórmula.

Afirmó que tiene años de conocerlo y que incluso lo vio hace poco en la fiesta de un amigo.

"La amistad es una cosa, negocios a veces se pueden hacer, a veces no se pueden hacer. Somos compas y tan tan", dijo.

El cantante de norteño-banda dijo que no se puede hacer responsable de los actos de otras personas, ya sea "mi hermano, mi papá, mi mamá, mientras sean mayores de edad".

El Departamento del Tesoro estadunidense, a través de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), sumó a Chucho Pérez como narcotraficante especialmente designado por actuar "en nombre de cárteles mexicanos facilitando el lavado de dinero".