Julián Gil dice que su prioridad es su hijo Matías.

Julián Gil dejó claro en conferencia de prensa que lo más importante que tiene en este momento es defender los derechos de su hijo Matías, a quien ve cada semana en un tiempo breve.

Sostuvo que desde que inició la problemática con su ex pareja Marjorie de Sousa siempre ha ido de frente con la verdad y piensa que una de las cosas que requiere mucha atención es ya terminar con las mentiras que pudieran haber alrededor.

"Me he sentido pisoteado, difamado, pero al final del camino vamos a conocer la verdad", declaró quien mencionó que no se vale que se quiera manchar su imagen, ya que vive de su nombre.

Dijo que gracias a Dios tiene mucho trabajo actualmente, así como cosas por las que seguir luchando y "las personas que quieran de alguna manera pensar mal de mí, no me importa".

Sin embargo, confesó que lo que más le lastima de todo el proceso es el desgaste físico, mental, familiar, porque las consecuencias no son sólo con él, ya que tiene dos hijos más, que de alguna manera también se han visto afectados.

Aseveró que de visita en visita ha ido creando cierta afinidad con el niño, por lo que aprovecha todo lo que puede, ya que estar con el bebé por 60 minutos es muy poco para él.

"En el tiempo que estamos juntos no podemos tener un vínculo normal porque hay cámaras, más gente medio metro contigo y otra persona a tres metros vigilando, además no puedes sacar fotos", indicó.

Cuestionó que si Sousa trabaja de lunes a viernes en Estados Unidos, "¿con quién está su hijo? ¿Por qué no puede estar conmigo y lo tiene que cuidar otra persona?".

Piensa que ella está en su derecho de trabajar, entonces pidió que le dé la oportunidad de cuidar a su hijo, saludablemente, "no quiero que me pidan la cancelación de los viernes por conveniencia".

De igual manera mencionó que jamás pensó que esto acabaría así, pero "ya estamos aquí, esperanzado, porque siento que ya falta poco, entiendo que el hecho de que los abogados se estén juntando, esto será determinante para crear conciencias".

A su hijo Matías le dijo que lo ama y que todo lo que se ha hecho es por él y confió en que llegará "un momento en el que todos lleguemos a un nivel mucho más saludable, donde podamos hablar".

Subrayó que cuando Matías esté grande le explicará bien las cosas. "Aquí el único perjudicado es él, pero de alguna manera si se manejan las cosas inteligentemente se sentirá orgulloso, porque sabe que de mi parte como padre luché por él y sus derechos".





